Отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения предвещают Европе тяжелый период, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что нефтяной кризис, ударивший по Азии, несет угрозу и европейским странам, передает РИА Новости.

В следующем посте Дмитриев добавил, что Азия «мудрее и заботится о своем народе», заключая новые энергосделки с Россией, тогда как ЕС и Великобритания ускоряют «идеологическое самоуничтожение».

Напомним, на фоне эскалации на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из Персидского залива — практически остановилось, что спровоцировало рост цен на энергоносители по всему миру.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил, что Евросоюзу следует готовиться к затяжному энергетическому кризису, вызванному войной на Ближнем Востоке. В интервью Financial Times он заявил, что цены на энергоносители останутся высокими «очень долго», а в ближайшие недели ситуация с некоторыми критически важными товарами может стать еще тяжелее.