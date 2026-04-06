Россия активно наращивает экспорт дизтоплива из балтийских портов

Россия в марте увеличила экспорт дизельного топлива из портов Балтики на 22% в сравнении с февралем и на 34% год к году — до 1,78 млн тонн, сообщает РБК со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов.

Большая часть отгрузок пришлась на порт Приморск (1,16 млн тонн), тогда как Усть-Луга показал двукратный рост как к предыдущему месяцу, так и к марту 2025-го. Однако серия атак беспилотников на порты, начиная с 25 марта, осложнила экспорт нефтепродуктов.

В ночь на 31 марта пострадал Усть-Луга — ранения получили три человека, повреждены дома. Атака на Приморск 23 марта привела к пожару в резервуарах, который тушили двое суток. В Кремле признают, что полностью исключить риски атак на критическую инфраструктуру невозможно.

Рост поставок эксперты связывают с блокировкой Ормузского пролива, которая вывела с рынка значительные объемы ближневосточного дизеля. На фоне дефицита потребители начали активно выбирать складские запасы — например, в хабе Фуджейра (ОАЭ) запасы нефтепродуктов за месяц сократились на 36%.

На этом фоне импортеры перестали опасаться вторичных санкций США, поскольку Вашингтон, по мнению аналитиков, временно ослабил мониторинг их соблюдения, чтобы сбить цены. Спрос на нефтепродукты сейчас максимальный с 2022 года, дисконт на российский дизель к европейским бенчмаркам сузился до минимума.

Но реализовать этот спрос мешают инциденты в балтийских терминалах, которые сокращают экспортные возможности в самый неподходящий для мирового рынка момент, говорится в материале.