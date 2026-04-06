Еврокомиссия предупредила страны ЕС об угрозе бюджетного кризиса

Еврокомиссия предупредила правительства стран - членов Евросоюза, что чрезмерные траты на поддержку экономики на фоне высоких цен на энергоносители могут привести к бюджетному кризису. Об этом пишет газета Financial Times.

В странах ЕС предлагают или уже внедряют меры по борьбе с высокими ценами на топливо, в частности, субсидии на электроэнергию, снижение налогов и акцизов, потолок цен. ЕК предупредила национальные столицы, что такие меры должны быть ограниченными по объему и времени действия, пишет газета со ссылкой на источники. Брюссель опасается, что чрезмерно щедрые меры поддержки могут спровоцировать высокую инфляцию и резкий рост бюджетного дефицита.

"Это общая задача Еврокомиссии. Происходящее в одном секторе экономики может сказаться на всем обществе", - сказал газете еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен.

По его словам, ЕК дает правительствам стран-членов "технические советы и оказывает помощь в выработке политических инструментов, которые они хотели бы использовать, не выходя за доступные им фискальные рамки".

В случае, если меры господдержки действительно приведут к бюджетному кризису, то это будет третий экономический кризис для ЕС за последние шесть лет, напоминает издание. В 2020 году блок столкнулся с последствиями пандемии коронавируса, а двумя годами позже экономические трудности возникли вследствие украинского кризиса. В итоге общий уровень госдолга в ЕС вырос с 77,8% от ВВП в 2019 году до 82,1% в конце прошлого года.