ФАС заинтересовалась ценами на куриные яйца и молоко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила запросы ряду торговых сетей для оценки обоснованности установления цен на куриные яйца и питьевое молоко.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца и питьевое молоко в рознице. Напомним, ранее служба предостерегла торговые организации от необоснованного повышения цен на куриные яйца, в том числе в период повышенного спроса перед Пасхой. В настоящий момент ведомство направило в крупнейшие федеральные торговые сети запросы ценообразования на куриные яйца и молоко, чтобы изучить обоснованность установления цен на эти товары», – говорится в сообщении.

Как отмечается, организациям необходимо представить в ФАС России информацию о еженедельной и ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также об объемах их закупки и реализации за период с января по апрель 2026 года.

При этом анализу подлежит ценообразование на все закупаемые и реализуемые торговыми сетями товарные позиции вне зависимости от их ценового сегмента.

Уточняется, что в случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства ведомство будет незамедлительно пресекать их, принимая соответствующие меры реагирования.