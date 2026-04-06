Курс рубля взлетел

На старте торгов в понедельник, 6 апреля, рубль резко укрепляется по отношению к основным валютам. На Мосбирже юань упал до минимальных с 10 марта 11,4 рубля, свидетельствуют данные площадки.

На бирже Forex доллар падает ниже 79 рублей, а евро — ниже 91 рубля. Обе валюты находятся на минимумах к российской примерно за месяц.

Основными причинами укрепления российской валюты в последние недели аналитики называют рост нефтяных котировок из-за конфликта на Ближнем Востоке, доходы от чего начинают доходить до российского рынка и увеличивают предложение валюты, а также приостановка исполнения бюджетного правила.

Последний фактор означает, что Минфин до конца июня не намерен проводить закупки в Фонд национального благосостояния (ФНБ), что снижает спрос на поступающую в страну валюту.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман не исключил, что уже в первой декаде апреля доллар упадет до 77 рублей.