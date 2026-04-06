Шри-Ланка договорилась с РФ о запуске поставок российской нефти в страну с середины апреля.

Об этом сообщил ТАСС министр транспорта, автомагистралей и городского развития Шри-Ланки Бимал Ратнаяке.

"Наш приоритет сегодня - это энергетика. Из-за конфликта между США и Ираном возникли проблемы с энергетическими поставками. Несколько дней назад заместитель министра энергетики России посетил Шри-Ланку. Кроме того, замминистра иностранных дел был на Шри-Ланке. Они договорились о поставках нефти в страну", - отметил он

Министр уточнил, что первые поставки "ожидаются в середине апреля".

"Сейчас идет техническая работа на уровне компаний, обсуждаются финансовые вопросы - как проводить транзакции. Но на политическом уровне почти все сделано", - уточнил Бимал Ратнаяке.

По его словам, поставки российских энергоресурсов являются "приоритетом номер один".

