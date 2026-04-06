Шри-Ланка договорилась о поставках российской нефти
Шри-Ланка договорилась с РФ о запуске поставок российской нефти в страну с середины апреля.
Об этом сообщил ТАСС министр транспорта, автомагистралей и городского развития Шри-Ланки Бимал Ратнаяке.
"Наш приоритет сегодня - это энергетика. Из-за конфликта между США и Ираном возникли проблемы с энергетическими поставками. Несколько дней назад заместитель министра энергетики России посетил Шри-Ланку. Кроме того, замминистра иностранных дел был на Шри-Ланке. Они договорились о поставках нефти в страну", - отметил он
Министр уточнил, что первые поставки "ожидаются в середине апреля".
"Сейчас идет техническая работа на уровне компаний, обсуждаются финансовые вопросы - как проводить транзакции. Но на политическом уровне почти все сделано", - уточнил Бимал Ратнаяке.
По его словам, поставки российских энергоресурсов являются "приоритетом номер один".
Подорожание нефти назвали невыгодным для России
"Однако мы также экспортируем много чая в Россию, так что для этого необходима хорошая логистическая система в целом", - добавил министр.