Танкеры с СПГ из Катара пытаются покинуть Ормузский пролив

Два судна с сжиженным природным газом, загруженные в Катаре еще в конце февраля, начали движение к выходу из Персидского залива в районе Омана, свидетельствуют данные систем отслеживания, передает Bloomberg.

Танкеры Al Daayen и Rasheeda простаивали в регионе почти полтора месяца на фоне военной эскалации — Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок СПГ, фактически оставался закрытым с конца февраля.

Одно из судов указывает пунктом назначения Китай, крупнейшего покупателя катарского газа, однако маршрут еще может измениться. Пока ни один газовоз не преодолевал пролив с момента начала ударов США и Израиля по Ирану. На выходных через пролив прошел лишь один танкер, предположительно без груза.

За последние недели Катар смог доставить две партии СПГ в Кувейт — вероятно, из хранилищ, без необходимости проходить через пролив. Возможный прорыв блокады станет позитивным сигналом для Дохи, особенно на фоне простоя экспортного завода в Рас-Лаффане, который уже больше месяца не работает из-за иранских атак.

Иран с начала конфликта перекрыл транзит через пролив, пропуская только собственные суда или получившие специальное разрешение. Однако в последние дни Тегеран смягчил позицию и разрешил проход судам, связанным с Францией и Японией — странами, которых считают близкими к США, пишут авторы материала.