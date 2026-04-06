Saudi Aramco подняла цены на нефть для Азии до рекорда

Нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

© 1971yes/iStock.com

Стоимость нефти крупнейшей саудовской госкомпании для азиатского рынка достигла исторического максимума, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«Саудовская Аравия подняла цену на свою основную марку нефти для Азии до рекордного уровня», – цитирует издание прайс-лист компании.

Saudi Aramco формирует цену на марку Arab Light с наценкой к корзине Oman/Dubai, которая служит эталоном для азиатских НПЗ. В мае компания повысит премию до 19,5 доллара за баррель по сравнению с этим ориентиром. Аналитики ожидали роста сразу до 40 долларов, сейчас Arab Light для азиатских покупателей дороже лишь на 2,5 доллара за баррель относительно корзины Oman/Dubai.

Коррекция цен связана почти с полным прекращением судоходства по Ормузскому проливу на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Этот пролив остается ключевым маршрутом экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, при этом эскалация уже затронула нефтедобывающие мощности соседних государств. Saudi Aramco, основанная в 1933 году, работает на рынках Азии, Европы и Северной Америки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Saudi Aramco из-за напряженности вокруг Ирана подняла апрельские цены на нефть для азиатских клиентов на максимально возможную с 2022 года величину.

Мировые цены на нефть в начале марта выросли из-за рисков перебоев поставок сырья после военной операции США против Ирана и фактической остановки движения через Ормузский пролив.