Саудовская Аравия потеряла более $10 млрд из-за войны в Иране

Суммарный ущерб Саудовской Аравии на фоне войны в Иране превысил $10 млрд. Речь идёт о потерях, связанных с падением нефтяных доходов и ростом расходов.

Как пишет The Wall Street Journal, значительное влияние оказала блокировка Ормузского пролива, из-за которой сократились объёмы экспорта нефти.

Это ударило по бюджету страны, во многом зависящему от поставок энергоресурсов.

На фоне потерь власти и государственные компании начали пересматривать сроки реализации крупных инфраструктурных проектов. Обсуждается перенос ввода новых небоскрёбов, а также увеличение оборонных расходов из-за угрозы ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что иранские беспилотники нанесли удар по объектам нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries в Бахрейне.

Также стало известно, что движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив сократилось более чем на 90% с конца февраля.