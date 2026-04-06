Лидеры ЕС пытаются самостоятельно решать вопросы энергобезопасности

Признаков завершения в ближайшей перспективе военного конфликта вокруг Ирана не наблюдается, что вынуждает европейских лидеров экстренно искать способы сдерживания роста цен на энергоносители и заключать новые соглашения для обеспечения поставок. Об этом пишет издание Politico.

В частности, неожиданная поездка премьер-министра Италии Джорджи Мелони в страны Персидского залива свидетельствует о том, что лидеры стран ЕС, которые наиболее уязвимы в случае блокирования пролива, в том числе Италия и Бельгия не собираются ждать, пока ЕС централизованно решит эту проблему, указывает издание.

Ранее Мелони отправилась в регион Персидского залива с необъявленным визитом. Источники в правительственном дворце Киджи указали, что основная цель визита - укрепление национальной энергетической безопасности, учитывая роль региона в добыче нефти. Газета Corriere della Sera отмечала, что при отсутствии общей единой линии Европы перед лицом нарастающего энергетического кризиса каждый лидер действует самостоятельно в попытке обеспечить национальную энергобезопасность.