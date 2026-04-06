В Минфине указали на необходимость отработки процедуры вывоза золота

Для вывоза в страны ЕАЭС аффинированного золота в слитках от 100 г физическими и юридическими лицами необходимо вместе с таможенными органами отработать процедуру, чтобы люди после получения разрешения в Пробирной палате могли вывезти слиток без нестыковок.

Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на заседании коллегии Федеральной пробирной палаты, материал размещен на сайте Минфина России.

"Необходимо вместе с таможенными органами отработать процедуру по вывозу золота. Люди должны понимать, что, получив разрешение в Пробирной палате, они смогут вывезти слиток без каких-либо нестыковок", - пояснил Алексей Моисеев.

При этом он добавил, что также необходимо усилить контроль за вывозом аффинированных драгоценных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС на фоне повышения их инвестиционной привлекательности.

Также среди задач до конца 2026 года Моисеев назвал расширение использования искусственного интеллекта службой для проверки подлинности пробирных клейм, продолжение работы по расширению мощностей Федеральной пробирной палаты в части лабораторных исследований и геммологической экспертизы, а также подтверждение классификационных характеристик драгоценных камней и драгметаллов после их перемещения из стран ЕАЭС.