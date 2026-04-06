Угольщики из РФ стали отзывать оферты

Экспортеры металлургического угля из РФ стали отзывать оферты на фоне конфликта на Ближнем Востоке с целью избежать дополнительных логистических издержек, сообщает "Коммерсантъ".

Как пишет газета со ссылкой на обзор NEFT Research, кузбасский коксующийся уголь марки ГЖ в Китае на последней неделе марта подорожал до $150-160 за тонну (CFR; с учетом фрахта) из-за отзыва оферт большинством сибирских экспортеров. На середину марта, по данным аналитиков, котировки этой марки составляли $110-140 за тонну.

Угольщики обеспокоены риском потери прибыли из-за потенциальных дорогостоящих перевозок, волатильность которых зависит от длительности ближневосточного конфликта, приводит газета мнение начальника аналитического отдела "Риком-траст" Олега Абелева.

Еще одной причиной отзыва предложений являются цены на бункерное топливо, рассказал газете партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. По его мнению, несмотря на рост мировых котировок, чистая выручка экспортеров металлургического угля не покрывает затраты на фрахт.

Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, цены на премиальный коксующий уголь могут достичь $180-200 за тонну. В этом случае конкурентное преимущество будет за экспортерами, обладающими коротким логистическим плечом до портов Дальнего Востока, а также имеющими собственный флот или долгосрочные контракты с фиксированной стоимостью фрахта, отмечает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тейкетаев, его слова приводит газета.

При этом сдерживание поставок создает риск искусственного дефицита металлургического угля для стран, в большей степени зависимых от морского импорта, например Индии и государств Юго-Восточной Азии. Нехватка угля может привести к поиску новых партнеров, таких как Австралия, где цены на кокс заметно укрепились, передает газета слова Котова.