На Западе рассказали, в чем ошибается Трамп

Ормузский пролив для США гораздо важнее, чем говорит президент США Дональд Трамп. Об этом в статье для CNN написал журналист Дэвид Голдман.

По его словам, состояние американской экономики зависит от Ормузского пролива. Голдман подчеркнул, что США по-прежнему импортируют более 6 миллионов баррелей сырой нефти в день, что составляет около трети от своего потребления.

«Не вся нефть одинакова: Америка производит легкую, малосернистую нефть, которая отлично подходит для производства бензина, но плохо подходит для производства котельного топлива, асфальта и дизельного топлива, а также других, более тяжелых дистиллятов. Поэтому США нужно импортировать нефть из стран, где добывается тяжелая, высокосернистую нефть, – в том числе из Венесуэлы и стран Ближнего Востока», — написал он.

Также журналист подчеркнул, что нефтяной рынок «является глобальным», и когда в одном регионе сокращается предложение, это влияет на все остальные регионы. И во время таких кризисов импортеры нефти конкурируют за «любые доступные баррели», повышая цену для тех, «кто больше всего в ней нуждается», отметил основатель и главный инвестиционный директор Pickering Energy Partner Дэн Пикеринг.

Также Голдман указал, что опасение вызывает и то, что США не застрахованы от «ценового шока» на мировом нефтяном рынке. Так, в США цены на бензин уже выросли, и этот рост негативно сказывается на экономике США.

«Многие американцы со средним и низким уровнем дохода, которые и так устали от высоких цен, испытывают трудности из-за высоких цен на бензин, а некоторые малые предприятия, не имеющие возможности повышать цены дальше, вынуждены принимать сложные решения относительно численности персонала», – отметил он.

Однако наибольшее беспокойство вызывает то, что высокие цены на нефть способны подорвать спрос на бензин и топливо, что может создать «серьезные проблемы для экономики».

В начале апреля Трамп заявил, что США почти не импортируют нефть через Ормузский пролив и не будут делать этого в будущем. Он также добавил, что те государства, которые не могут получить нефть из стран Персидского залива, могут покупать энергоресурсы у США. 3 апреля Трамп заверил, что США в скором времени смогут легко открыть Ормузский пролив и «забрать нефть».

6 апреля сообщалось, что Иран пропустил через заблокированный Ормузский пролив 15 судов за последние 24 часа.

5 апреля заместитель по связям офиса президента Ирана Сейед Мехди Табатабаи отметил, что Тегеран откроет Ормузский пролив только если Ирану выплатят военные компенсации за транзит судов.