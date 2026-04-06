Венгрия нарастила импорт российского газа до рекордных значений

По итогам 2025 года Венгрия получила из России 7,7 млрд кубометров газа — это рекордный объем, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. В 2026 году ежедневные поставки через «Турецкий поток» составляют 18,7 млн кубометров, передает РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции у станции газопровода на границе с Сербией, глава венгерского МИД подчеркнул, что система газоснабжения страны остается полностью стабильной: из 33,5 млн кубометров суточного потребления 29 млн покрывается за счет поступлений, остальное — собственная добыча.

Сийярто также напомнил, что Венгрия подала в суд на Еврокомиссию из-за плана RePowerEU, предусматривающего отказ от импорта российских энергоносителей.

«Пока мы можем отстаивать свои позиции перед Брюсселем и бороться за поставку дешевой российской энергии в Венгрию», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что два судна с сжиженным природным газом, загруженные в Катаре еще в конце февраля, начали движение к выходу из Персидского залива в районе Омана. Танкеры Al Daayen и Rasheeda простаивали в регионе почти полтора месяца на фоне военной эскалации — Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок СПГ, фактически оставался закрытым с конца февраля.