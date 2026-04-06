Парадокс и новая роль: как война на Ближнем Востоке отразилась на золоте

Военная эскалация вокруг Ирана, блокировка Ормузского пролива и рекордный рост цен на энергоносители должны были бы толкать золото вверх как главный защитный актив. Однако рынок демонстрирует обратное: крепкого спроса на металл нет, заявил эксперт Алексей Лерон, передает агентство «Прайм».

С начала 2026 года золото показывает нестабильную динамику. После исторического максимума в январе — 5595 долларов за унцию — цена рухнула на 36%, а эскалация на Ближнем Востоке не дала роста. В отличие от кризиса 2008 года или нефтяного шока 1970-х, нынешняя реакция золота отличается от классического сценария.

Инвесторы перестали видеть в нем единственную «тихую гавань». Деньги уходят в активы с доходностью и ликвидностью — облигации и долларовые инструменты. Сегодняшний кризис инфляционный: центробанки повышают ставки, доходность облигаций обгоняет инфляцию, а золото, которое не приносит процентов, теряет привлекательность.

Рост стоимости заимствований и желание зафиксировать прибыль также снижают спрос на драгметалл. Биржевые фонды фиксируют оттоки, золото все чаще используют как источник наличности, а не как защиту.

Риски уже заложены в котировки, поэтому новые события не поднимают цену. Золото перестало быть индикатором страха и теперь конкурирует с другими активами за внимание инвесторов, констатирует эксперт.