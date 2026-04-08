Индия продолжит покупать нефть у России, несмотря на санкции США

Индия продолжит покупать нефть у России вне зависимости от того, станут ли США продлевать приостановку санкционных ограничений. Уже 11 апреля истекает 30-дневный срок исключения из американских санкций российской нефти. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

— США по собственной инициативе приняли решение о временном снятии санкций с нефти России. Они могут делать все, что захотят. Они вводили этот период не в наших интересах, а в своих интересах. Это дело правительства США, — говорится в материале.

Недавно появилась информация о том, что Москва и Нью-Дели договорились о подготовке к возобновлению прямых поставок в Индию российского сжиженного природного газа. Переговоры знаменуют собой потенциальное возрождение энергетического партнерства, прерванного после начала военного конфликта на Украине.

При этом ранее СМИ сообщили, что Государственный банк Индии продолжает блокировать платежи за поставки нефти из России, несмотря на то что власти США временно смягчили условия для импорта сырья.