Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

Решение Саудовской Аравии установить почти 20-долларовую наценку за баррель нефти обернется для рынка весьма серьезными последствиями. О них рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его процитировало ТАСС.

Он обратил внимание, что Саудовская Аравия поступила так впервые, хотя цены на нефть в настоящее время и без того заоблачные. Из этого Дмитриев делает однозначный вывод о неизбежности катастрофического дефицита нефти.

Ранее одна из крупнейших в мире энергетических компаний — Saudi Aramco — повысила на 17 долларов за баррель цены на флагманский сорт Arab Light для покупателей из азиатских стран. В итоге стоимость основного сорта нефти компании для азиатских покупателей в мае будет составлять на 19,5 доллара больше в сравнении с экспортной ценой марок Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

