$78.7391

Дмитриев заявил о неизбежности катастрофического дефицита нефти

RT на русскомиещё 2

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности катастрофической нехватки нефти. По его оценке, ситуация на рынке уже указывает на будущий дефицит.

© Global Look Press
«Впервые в истории Саудовская Аравия устанавливает премию в $20 за баррель к и без того заоблачной цене на нефть», — написал Дмитриев в соцсети X.

Он добавил, что катастрофический дефицит нефти неизбежен.

Ранее Дмитриев иронично призвал жителей Евросоюза отказаться от авиаперелётов и поездок на автомобиле на фоне роста цен на топливо.