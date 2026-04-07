Одна из самых развитых экономик мира не стала покупать нефть у России

Южная Корея пока воздерживается от того, чтобы импортировать российскую нефть, несмотря на имеющуюся для этого возможность в виде временного снятия санкций США. Это заявление министерства торговли, промышленности и ресурсов азиатской страны процитировало ТАСС.

Отмечается, что кризис поставок энергоносителей, вызванный блокировкой Ормузского пролива, вынудил Корею искать альтернативных поставщиков в 17 странах. Речь, в частности, идет о США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бразилии и Канаде. Россия в этом перечне отсутствует.

Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время ни одна корейская компания не импортировала и не заказывала российскую нефть. Последний раз такое имело место в апреле 2022 года.

До этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал граждан «экономить каждую каплю топлива», так как события на Ближнем Востоке создали для его страны одну из самых серьезных угроз за последние десятилетия.

Известно также, что одна из крупнейших в мире химических компаний, южнокорейская LG Chem, решила импортировать из России 27 тысяч тонн нафты (она же лигроин — добавка, используемая при производстве бензина).