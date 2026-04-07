Россия обогнала десятки стран по экспорту шоколада

Россия по итогам прошлого года вошла в десятку крупнейших мировых экспортёров шоколада, а первое место с существенным отрывом досталось Германии, сообщает РИА Новости.

В прошлом году на зарубежные рынки попало шоколадной продукции на 985 миллионов долларов. Это позволило стране войти в топ-10 мировых экспортёров данного товара.

Лидером рейтинга стала Германия с показателем 8,6 миллиарда долларов — это почти на треть больше, чем у занявшей второе место Бельгии (6,7 миллиарда). Третью строчку заняла Польша с поставками на 4 миллиарда долларов.В первую пятёрку также вошли Италия (3,9 миллиарда долларов) и Нидерланды (3,4 миллиарда).

Далее расположились Франция (2,4 миллиарда), США (2,3 миллиарда), Швейцария (1,7 миллиарда) и Великобритания (1,4 миллиарда). Россия, замыкая десятку, оказалась в одном ряду с ведущими мировыми производителями сладостей.