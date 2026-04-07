Стало известно о возможных проблемах с бензином в России

Суточный объем оптовых продаж бензина в России с отгрузкой непосредственно с предприятий к концу марта упал на восемь процентов по сравнению с февралем, то есть на 70 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на данные аналитической группы «Компания Уфаойл» сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По ее оценке, суточное предложение остается ограниченным, а запрет на экспорт для производителей, введенный в апреле, не полностью компенсирует падение производства из-за выпадающих мощностей предприятий.

«В условиях накопленного отложенного спроса текущий уровень реализации может оказаться недостаточным», — подчеркивают в группе.

Главный аналитик компании «Пролеум» Андрей Дьяченко согласен с тем, что имеющихся запасов топлива хватит, чтобы справиться с выходом из строя одного крупного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории европейской части страны. Однако проблемы сразу у нескольких предприятий создадут критическую нагрузку на логистику.

Эксперты считают, что остановка продаж бензина за рубеж увеличивает поставки на внутренний рынок на шесть-семь тысяч тонн в сутки. В пятницу, 3 апреля, на Петербургской бирже было реализовано 32,88 тысячи тонн бензина, что на 4,2 процента больше, чем 2 апреля, но на 13,7 процента меньше, чем годом ранее. При этом с конца февраля по конец марта оптовые цены на нефтепродукты в России выросли более чем на 12 процентов.

Директор по внешним коммуникациям Neft Research Дмитрий Прокофьев рассказал, что из-за ужесточения условий торгов некоторые компании начали заключать контракты в обход площадки, так что биржевые индикаторы перестают отражать реальный рыночный баланс. Такая ситуация грозит внезапным дефицитом и резким ростом оптовых цен.

Ранее Украина сообщила, что получает от некоторых партнеров просьбы перестать наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).