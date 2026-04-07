Экспорт нефти из США приблизился к пределу возможностей

Рост спроса на американскую нефть на фоне войны в Иране приближает экспортные поставки к рекордным уровням, однако инфраструктурные ограничения не позволят выйти на заявленные показатели, пишет Bloomberg.

Трейдеры и аналитики сходятся во мнении, что система в реальности не может поддерживать уровень в 10 млн баррелей в сутки — реалистичный потолок составляет менее 6 млн. В апреле экспорт приблизится к 5 млн баррелей в день, а в мае, вероятно, превысит эту отметку.

Главное препятствие — судоходство. Стоимость фрахта сверхбольших танкеров (VLCC) на некоторых маршрутах стала рекордной, что бьет по экономике экспорта. Затраты на перевалку грузов между судами за последние недели выросли в 10 раз.

Кроме того, существует несоответствие сортов: в США в основном добывают легкую нефть, тогда как мировые НПЗ рассчитаны на более тяжелую, подобную Brent. При высоком фрахте это становится серьезной проблемой.

В долгосрочной перспективе ограничения также касаются пропускной способности трубопроводов и причалов, а внутренний спрос остается высоким, создавая конкуренцию за баррель.