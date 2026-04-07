Цены на газ в Европе выросли

В начале торгов во вторник цены на газ в Европе немного поднялись, а майские фьючерсы превысили психологическую отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

В первые минуты торгов во вторник стоимость газа на европейском рынке увеличилась до 602,3 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Майский, ближайший по сроку, фьючерс по индексу TTF стартовал в 9.00 мск на уровне 602,4 долларов, что на 0,8% выше расчетной цены понедельника в 597,6 долларов за тыс. кубометров. К 9.17 мск котировка составляла 602,3 долларов, рост также достигал 0,8%.

По расчетам агентства на основе данных ICE, средняя биржевая цена газа в Европе в марте поднялась на 59% по сравнению с февралем и впервые с января 2023 года превысила 600 долларов. Сильный рывок начался после ударов США и Израиля по Ирану, перекрытия Ормузского пролива и остановки части газовой инфраструктуры на Ближнем Востоке. Максимальное мартовское значение было зафиксировано 19 марта и достигло 853,7 долларов за тыс. кубометров.

Существенно более высокие уровни наблюдались в 2021–2022 годах, когда цены на газ в Европе поднимались до невиданно устойчивых высот за всю историю газовых хабов с 1996 года. Абсолютный рекорд стоимости был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тыс. кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 апреля биржевые цены на газ в Европе в начале торгов выросли примерно на 6% до почти 606 долларов за тысячу кубометров. 31 марта европейские биржевые котировки газа в начале торгов снизились до примерно 638 долларов за тысячу кубометров. По итогам марта средняя цена газа в Европе по данным ICE достигла около 633 долларов за тысячу кубометров на фоне резкого подорожания из-за войны США и Израиля против Ирана.