$78.7391

Европа ищет выход из энергозависимости на фоне инфляции

Газета.Ru

Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) и заместитель председателя наблюдательного совета центрального банка Франк Эльдерсон заявил, что остающаяся зависимость Европы от импорта ископаемого топлива продолжает представлять значительные риски, особенно в условиях резкого увеличения его стоимости. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Европа ищет выход из энергозависимости на фоне инфляции
© Газета.Ru

По мнению Эльдерсона, переход на использование собственных возобновляемых источников энергии требует существенных инвестиций. Он отмечает, что энергетическая зависимость Европы стала одной из важнейших уязвимостей ее экономики, а недавние ценовые шоки на энергоносители привели к оттоку огромных ресурсов из Европы, вызвали необходимость экстренных мер и создали нагрузку на государственные финансы.

Согласно материалу FT, Европа остается одной из наиболее развитых экономик, зависимых от импортируемого ископаемого топлива. Новый виток международной напряженности, в том числе конфликт на Ближнем Востоке, спровоцировал очередной скачок цен на энергоносители. Согласно прогнозам Европейского центрального банка, данная ситуация обернется ускорением инфляции и торможением темпов экономического роста.

В марте спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказывал мнение, что «Цунами» цен на нефть и газ скоро «опустошит» Европу, и виной тому «стратегическая глупость» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас.