«Повергает в изумление»: в России назвали «тяжелую болезнь» экономики

Высокие зарплаты в пенсионных фондах являются серьезной проблемой для экономики России, заявил News.ru лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

По словам политика, каждый раз, когда Росстат публикует данные по зарплатам, это «повергает россиян в изумление» — в январе 2026 года среднемесячный номинальный доход превысил 103 тыс. рублей. Однако реальная картина, по мнению Миронова, выглядит иначе. В сфере управления пенсионными резервами средняя зарплата составляет около 745 тыс. рублей в месяц.

«Это очевидный симптом «тяжелой болезни» нашей экономики», — подчеркнул парламентарий.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо менять приоритеты кредитно-денежной и налоговой политики в пользу товаропроизводителей за счет спекулятивного капитала, добавил он.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка» сообщили, что в январе–марте 2026 года зарплату повысили 10% сотрудников — это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года (14%). Еще 3% опрошенных получили одновременно и новую должность, и прибавку к окладу.