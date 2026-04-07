В Китае в третий раз за месяц повысили цены на бензин

Власти Китая в третий раз за последний месяц повышают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР.

С 8 апреля стоимость одной тонны бензина вырастет на 420 юаней (около $61,7), а дизельного топлива - на 400 юаней (около $58,8). После соответствующей корректировки тонна бензина в зависимости от региона будет стоить от 10 835 до 11 275 юаней (от $1 593 до $1 658), а цена на дизельное топливо составит от 9 860 до 10 200 юаней (от $1 450 до $1 500) за тонну.

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.

Цены на бензин и дизельное топливо отличаются в разных районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями и рядом других факторов. Самые высокие традиционно устанавливаются в городе Чэнду, а самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Предыдущая корректировка цен в сторону повышения проводилась 10 и 23 марта.