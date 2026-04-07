ВВП и рост цен: как закрытие Ормузского пролива может ударить по союзнику РФ

Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Китая до 4,7% на 2026 год. От этом сообщает profinance.ru со ссылкой на Bloomberg.

В базовом сценарии цена Brent во II квартале достигнет $110 за баррель, а блокада Ормузского пролива завершится к концу апреля. После этого нефть подешевеет до $90 к IV кварталу и до $80 в 2027 году.

Потребительская инфляция в Китае по итогам 2025 года ожидается на уровне 0,8%, а цены производителей вырастут на 1,2%.

Корректировка прогноза ВВП всего на 0,1 п.п. — одна из самых незначительных в Азии. Это отражает доступ КНР к альтернативным энергоносителям и гибкость денежно-кредитной политики.

В риск-сценарии с многомесячной блокадой Ормузского пролива Brent взлетит до $150–180 за баррель во II квартале. В этом случае рост ВВП Китая в 2026 году замедлится до 4,2%.