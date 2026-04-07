В России заговорили о риске нового укрепления рубля

Lenta.ru

Для российского бизнеса предпочтительным был бы курс 90-95 рублей за доллар, однако нынешняя политика правительства и Центробанка приводит к рискам дополнительного укрепления российской валюты даже с текущих уровней. Об этом журналистам рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает «Интерфакс».

© РИА Новости

Он напомнил, что бюджет на 2026 год планировался из расчета среднего годового курса, равного 92,2 рубля за доллар, что оказалось далеко от реальности. При этом никаких заметных мер и оперативных решений для исправления ситуации в условиях падения доходов госказны не предпринимается, скорее наоборот.

По словам Шохина, приостановка Минфином до конца июня действия бюджетного правила, которое в том числе обеспечивает меньшую зависимость рубля от нефтяных котировок, сопровождалось ростом российской валюты. Банк России мог бы повлиять на ситуацию с помощью валютных интервенций, но категорически отказывается от такого способа.

В связи с этой неразберихой, указал глава РСПП, давать какие-то прогнозы и говорить о фундаментальном курсе рубля сложно. На него влияет слишком много неопределенностей.

«У нас курс устанавливается по достаточно узкому сегменту: у нас же, во-первых, действительно нет спроса на импорт особого, инвестиционного спроса особо нет (...), инвестиций нет, отсюда нет спроса на машины и оборудование», — объяснил Шохин снижение интереса к покупкам валюты, приводящее к падению ее стоимости.

Ранее аналитики Telegram-канал MMI не нашли логики в решении Минфина приостановить исполнение бюджетного правила, так как оно противоречит ранее заявленным целям и обещаниям. Они предупредили, что крепкий рубль ударит по доходам бюджета как в части снижения нефтегазовых доходов, так и из-за падения доходов экспортеров, часть продукции которых станет неконкурентоспособной на мировых рынках.