В России заговорили о риске нового укрепления рубля

Для российского бизнеса предпочтительным был бы курс 90-95 рублей за доллар, однако нынешняя политика правительства и Центробанка приводит к рискам дополнительного укрепления российской валюты даже с текущих уровней. Об этом журналистам рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что бюджет на 2026 год планировался из расчета среднего годового курса, равного 92,2 рубля за доллар, что оказалось далеко от реальности. При этом никаких заметных мер и оперативных решений для исправления ситуации в условиях падения доходов госказны не предпринимается, скорее наоборот.

По словам Шохина, приостановка Минфином до конца июня действия бюджетного правила, которое в том числе обеспечивает меньшую зависимость рубля от нефтяных котировок, сопровождалось ростом российской валюты. Банк России мог бы повлиять на ситуацию с помощью валютных интервенций, но категорически отказывается от такого способа.

В связи с этой неразберихой, указал глава РСПП, давать какие-то прогнозы и говорить о фундаментальном курсе рубля сложно. На него влияет слишком много неопределенностей.

«У нас курс устанавливается по достаточно узкому сегменту: у нас же, во-первых, действительно нет спроса на импорт особого, инвестиционного спроса особо нет (...), инвестиций нет, отсюда нет спроса на машины и оборудование», — объяснил Шохин снижение интереса к покупкам валюты, приводящее к падению ее стоимости.

Ранее аналитики Telegram-канал MMI не нашли логики в решении Минфина приостановить исполнение бюджетного правила, так как оно противоречит ранее заявленным целям и обещаниям. Они предупредили, что крепкий рубль ударит по доходам бюджета как в части снижения нефтегазовых доходов, так и из-за падения доходов экспортеров, часть продукции которых станет неконкурентоспособной на мировых рынках.