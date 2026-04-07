Народный банк Китая в марте приобрёл рекордный объём золота — более 160 000 тройских унций (около 5 тонн), что стало максимальным показателем за последний год. Это связано с падением цены на золото в марте — месячное снижение составило 12 %. Это худший показатель с 2008 года.

Как пишет Bloomberg, спад спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. Дополнительное давление на котировки оказали продажи драгоценного металла инвесторами, стремившимися покрыть убытки по другим активам.

Центральный банк Китая наращивает золотые резервы уже 17 месяцев подряд.

Во вторник, 7 апреля, цена на золото была выше $4690 за унцию. Между тем в конце января его стоимость достигла исторического максимума — около $5600 за унцию.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что война на Ближнем Востоке повлекла негативные последствия для глобальной экономики.