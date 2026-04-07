Дешевые энергоресурсы и торговые пути: что ждет Россию к 2030 году

Россия к 2030 году может стать лидером по ряду ключевых ресурсов, что сделает жизнь в стране экономически привлекательной, заявил предприниматель Илья Руднев. По его словам, согласно многочисленным исследованиям, самые дешевые энергоресурсы через несколько лет будут именно в России, передает «Пул №3».

Среди других конкурентных преимуществ он назвал выгодное географическое расположение в плане торговых путей и глобальное потепление, которое сделает значительные территории Африки и Азии непригодными для сельского хозяйства. При этом в России, как отметил Руднев, сосредоточено около 40% мировых запасов пресной воды.

Кроме того, дешевый газ позволяет производить недорогие удобрения, которые поступают на российские поля. В совокупности, как указал предприниматель, все эти факторы неизбежно приведут к тому, что Россия станет первой сельскохозяйственной державой в мире.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские государства тревожатся о возможном энергетическом кризисе. Причина — обострение ситуации на Ближнем Востоке, что привело к снижению объемов производства сжиженного природного газа в Катаре.