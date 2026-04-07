Россию назвали «главным победителем» в одной войне

Главным «победителем» войны на Ближнем Востоке является Россия, так как она получает дополнительные доходы от экспорта сырья из-за фактического закрытия Ормузского пролива. Такое мнение высказал глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, чьи слова приводит Handelsblatt.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. В результате Тегеран практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти. Это вызвало резкий рост цен на энергоресурсы и сокращение экспорта нефти и конденсата из стран Персидского залива.

На этом фоне, согласно расчетам Германо-российской внешнеторговой палаты, Россия получила дополнительную прибыль от экспорта нефти, газа и удобрений в размере более десяти миллиардов евро в месяц.

«Россия является главным победителем новой войны на Ближнем Востоке», — констатировал председатель палаты Матиас Шепп.

По его мнению, получение Россией «неожиданной прибыли исторического масштаба» возможно и в дальнейшем, если цены на нефть останутся на уровне 100 долларов США.

Согласно расчетам палаты, Москва может рассчитывать на увеличение бюджета на 71,8 млрд долларов США (62,1 млрд евро), так как изначально доходы были посчитаны, исходя из цены 59 долларов за баррель.

«При нынешнем уровне цен Москва может ежегодно получать дополнительно около 50 миллиардов долларов дохода только от нефти и газа», — отметили эксперты палаты.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум в адрес Тегерана, призвав «заключить сделку, пока не стало слишком поздно». 5 апреля он пригрозил устроить в Иране «День электростанции и День моста в одном флаконе», если не будет открыт «чертов пролив».