Инвесторы разуверились в экономике еврозоны

Ближневосточный кризис поставил под вопрос продолжение экономического восстановления еврозоны. Об этом сообщило Bloomberg.

Подтверждением этого тезиса стало апрельское падение индекса Sentix, который отражает доверие инвесторов к экономическому развитию еврозоны, на 16,1 пункта до минус 19,2. Это самое низкое значение за год. Индекс выводился по итогам опроса 1047 инвесторов.

Особенно сильно в еврозоне пострадала немецкая экономика. Ее индекс упал на 15,6 пункта до минус 27,7.

Во второй половине марта Европейский центральный банк ухудшил прогнозы, касающиеся роста экономики еврозоны. Регулятор ждет, что в 2026 году ее ВВП вырастет только на 0,9 процента. Что касается инфляции, то она составит 2,6 процента.

Также есть прогнозы, что если война США с Ираном продлится дольше, чем обещает президент США Дональд Трамп, то это поставит под вопрос экономическое возрождение еврозоны. В частности, начнет набирать обороты инфляция, которую Европейский центральный банк упорно пытался сдержать.