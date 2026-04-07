Казахстан решил отказаться от партнерства России при строительстве ТЭЦ

Председатель правления «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов заявил, что власти Казахстана выбрали в качестве подрядчика строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске казахстанско-сингапурский консорциум. Об этом сообщает Kursiv.

Ранее рассматривалась возможность участия в стоительстве российской компании «Интер РАО — Экспорт», однако в дальнейшем от этого решения отказались. Подрядчик планирует приступить к размещению заказов на изготовление основного оборудования на производственных площадках в мае, а начало поставок намечено на третий квартал 2027 года.

В апреле запланировано проведение инженерно-геологических и топографических изысканий, а также начало подготовки строительных площадок и сопутствующей инфраструктуры.

Как сообщил Максутов, на всех трех объектах предполагается внедрение технологий «чистого угля», направленных на снижение экологической нагрузки, а также решений на базе искусственного интеллекта. Эти системы будут анализировать данные с датчиков для оперативного выявления дефектов и предотвращения аварийных ситуаций.

В июле прошлого года, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что страна начала самостоятельно строить одну из трех угольных ТЭЦ, которые планировалось возводить при участии России. Он отметил, что казахстанская сторона не получила от России точной информации «о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования».