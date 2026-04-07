Цены на российскую нефть достигли 13-летнего максимума

Цена барреля российской нефти марки Urals достигала $116,05 за баррель, передает Bloomberg.

Отмечается, что данная цена была зафиксирована при отгрузке нефти из порта Приморск на Балтике. При отгрузке из черноморского порта Новороссийска баррель нефти Urals стоит $114,45.

«Цена, не включающая стоимость транспортировки, почти вдвое выше средней цены в 59 долларов за баррель, заложенной в российском бюджете на этот год. Неожиданные доходы от нефти снижают давление на финансы Кремля, который продолжает конфликт на Украине», — говорится в сообщении.

Авторы публикации подчеркивают, что на цену на российскую нефть повлиял конфликт Израиля и США с Ираном.

7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва получает большое количество запросов на приобретение энергоресурсов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.