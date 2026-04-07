«Туман войны»: мировые рынки в ожидании истечения ультиматума Трампа

После того как президент США Дональд Трамп подтвердил угрозы атаковать гражданскую инфраструктуру Ирана, цены на нефть продолжили расти. Фьючерсы на Brent подорожали на 1,5% до $111,42 за баррель, WTI прибавила 2,4%, достигнув $115,09, передает CNBC.

Глава Белого дома заявил, что Тегеран будет «уничтожен за одну ночь», если не откроет Ормузский пролив до вторника. При этом он дал понять, что переговоры все еще идут. Иран отверг требования США об открытии пролива в короткие сроки и представил собственный план из 10 пунктов, включающий прекращение огня, безопасный проход через пролив и отмену санкций. Трамп назвал предложение «значительным, но недостаточно хорошим». Шансы на соглашение до установленного срока, по оценкам экспертов, остаются низкими.

Как отметил аналитик Эд Ярдени, инвесторы оказались между двух сценариев — скорым завершением конфликта или его эскалацией. «Туман войны» по-прежнему густ, подчеркнул он. Ситуацию усугубляет неопределенность: неизвестно, уступит ли Иран, сдвинет ли Трамп крайний срок или конфликт обострится.

Тем временем судоходство через Ормузский пролив начинает восстанавливаться — в понедельник через него прошло 8 танкеров против менее двух в день в марте. Однако это все еще значительно ниже довоенного уровня (20 млн баррелей в сутки в 2025 году). По оценкам аналитиков MUFG Research, для полного возобновления поставок в азиатские экономики потребуется от трех до шести месяцев.