Названо условие выхода на мировой рынок миллионов баррелей нефти

Ирак сможет относительно быстро вернуться к довоенному уровню экспорта нефти в случае открытия Ормузского пролива. Об этом заявил глава местной энергетической компании Basra Oil Company Басем Абдель Керим Насер. Его слова приводит Reuters.

При таком раскладе Ирак сможет восстановить экспорт сырья до довоенного уровня в течение семи дней, отметил Насер. После восстановления судоходства в акватории Ормузского пролива среднесуточный экспорт иракской нефти сможет вернуться на уровень примерно в 3,4 миллиона баррелей в сутки.

Выход на глобальный энергорынок дополнительных объемов сырья, добавил Насер, поможет стабилизировать мировые цены на нефть. Ирак, в свою очередь, сможет оправиться от негативных последствий перекрытия ключевой для него логистической артерии. В отличие от других крупных региональных игроков, пояснил глава Basra, у этой страны больше нет альтернативных маршрутов для экспорта сырья.

Война в Иране нанесла существенный урон не только нефтяным компаниям Ирака, но и местным газодобытчикам. В начале апреля среднесуточная добыча последнего вида топлива в этой стране сократилась на 50 процентов в сравнении с докризисным уровнем и опустилась примерно до 11,3 тысячи кубометров. Функционирование основных газовых месторождений в арабском государстве оказалось под угрозой из-за участившихся ракетных атак Ирана.