Вэнс заявил о риске краха Европы из-за роста цен на энергоносители

Страны Европы могут столкнуться с серьёзными экономическими последствиями на фоне роста цен на энергоносители.

© ТАСС/Zuma

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Продолжать ли стремительное повышение цен на энергоносители до такой степени, что европейская экономика находится на грани краха, или же сесть за стол переговоров», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Вэнс отметил, что президент США Дональд Трамп вовлечён в процесс урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, это связано с влиянием ситуации на торговлю и экономику.

Ранее политолог Виктор Сухотин заявил, что причины энергетического кризиса в Европе носят в том числе политический и идеологический характер.