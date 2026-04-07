Международные резервы России резко упали

К началу апреля 2026 года международные резервы России сократились примерно на 60,3 миллиарда долларов в месячном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

К международным резервам относят высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования. В месячном выражении показатель снизился на 7,45 процента.

За первый месяц весны заметно снизились как валютные, так и золотые резервы. Объем первых за март сократился на 2,41 процента (примерно до 415 миллиардов долларов), а вторых — на 13,03 процента (почти до 334 миллиардов долларов). За последние два месяца совокупный размер российских резервов упал почти на 78 миллиардов долларов. Для сравнения: в феврале показатель составлял рекордные 826,8 миллиарда.

Значительная часть международных резервов России (около 300 миллиардов евро) остается заблокированной западными странами. Одним из главных условий для снятия ограничений лидеры «Большой семерки» (G7) называли прекращение боевых действий на Украине. В Евросоюзе, в свою очередь, привязали снятие блокировки к выплате Россией репараций за причиненный ущерб.