В Японии допустили изменение подхода к импорту российской нефти

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила изменение подхода к импорту российской нефти. Об этом она заявила во время выступления в бюджетном комитете верхней палаты парламента, ее слова приводит «Российская газета».

Такаити подчеркнула, что решение будет приниматься исходя из результатов переговоров по Украине, а также с учетом интересов Токио. При этом конкретных шагов для изменения подхода к экспорту нефти премьер-министр не назвала.

Ранее Такаити заявила, что намерена провести переговоры с руководством Ирана, и, возможно, отдельный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом до истечения срока его угрозы разбомбить ключевую иранскую инфраструктуру.