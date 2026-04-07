Повышение МРОТ до 60 тысяч назвали нереалистичным

Инициатива увеличить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей в 2026 году вряд ли будет реализована, поскольку может привести к росту инфляции и чрезмерной нагрузке на экономику. Об этом заявил «Газете.Ru» экономист Илья Мосягин.

Он отметил, что предложение более чем в два раза превышает действующий уровень МРОТ, который с 1 января составляет 27 093 рубля. По его оценке, столь резкое повышение без роста производительности труда приведет к увеличению издержек бизнеса. В первую очередь это затронет малый и средний бизнес, особенно в регионах, где компании работают с низкой рентабельностью. Предприниматели, как считает эксперт, будут вынуждены компенсировать расходы за счет повышения цен.

Кроме того, Мосягин предупредил о рисках сокращения рабочих мест и ухода части бизнеса в тень. Он подчеркнул, что рост доходов должен быть постепенным и соответствовать возможностям экономики, иначе это может обернуться ростом цен и снижением занятости, передает «Радиоточка НСН».