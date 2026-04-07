Темпы роста экономики России в 2026 году упадут до нуля, предупредил Шохин

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не исключил, что экономика России в 2026 году может выйти на нулевые темпы роста, если негативные тенденции сохранятся. Впрочем, по его мнению, правительство и Центробанк вряд ли допустят такой сценарий. Слова эксперта передает РИА Новости.

По данным Минэкономразвития, ВВП страны в феврале сократился на 1,5% в годовом выражении после январского падения на 2,1%. За первые два месяца года спад составил 1,8%. В ведомстве это связывают в первую очередь с календарным фактором.

«Если тенденции сохранятся, мы уйдём в ноль по экономическому росту», — заявил Шохин журналистам. Кроме того, он ухудшил прогноз по инвестициям в основной капитал: по его оценкам, их снижение может достичь 1,5%, тогда как официальный прогноз Минэкономразвития предполагает спад лишь на 0,5%.

При этом глава РСПП выразил уверенность, что власти видят риски и не дадут экономике встать. Ранее, в конце марта, министр экономического развития Максим Решетников уже признавал, что рост ВВП по итогам года будет ниже предыдущей оценки ведомства (1,3%). Точные цифры пока не назывались. Официальные прогнозы ползут вниз, а Шохин рисует ещё более мрачную картину. Остаётся надеяться, что ЦБ и правительство действительно успеют принять меры, прежде чем экономика затормозит окончательно.