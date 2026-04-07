Цены на нефть подскочили после удара США по иранскому острову Харк

Цены на нефть стали расти после ударов США по иранскому острову Харк. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, после атаки по Харку цены на нефть выросли более чем на 2%. К примеру, стоимость нефти West Texas Intermediate превысила 115 долларов за баррель. Эксперты издания считают, что если атаки не закончатся, мировые рынки могут потерять до 1 миллиона барр. нефти, так как Ирану придется сократить добычу.

Остров Харк расположен к северо-западу от Ормузского пролива. На нем находится терминал, через который проходит около 90% иранского нефтяного экспорта.

Ранее на израильском телевидении запустили обратный отсчет до истечения срока ультиматума Трампа.