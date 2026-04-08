Названо условие для падения курса доллара до 75 рублей

Курс доллара до наступления лета может опуститься до 75 рублей на фоне слабого спроса на иностранную валюту, комфортного предложения и высокой ключевой ставки. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Эксперт назвал «три кита» устойчивости рубля: слабый спрос на иностранную валюту и ее комфортное предложение в России, а также высокая ключевая ставка. Первый и третий факторы связаны — на фоне длительного периода высоких ставок экономика охлаждается. По данным Минэкономразвития, за январь-февраль ВВП России снизился на 1,8 процента в годовом выражении, а темпы розничных продаж в феврале замедлились до минимумов за три года. Спрос на импорт ослаблен, а предложение валюты остается комфортным даже при более низких ценах на нефть.

Бахтин также отметил, что Минфин ушел с валютного рынка до 1 июля, что повысит корреляцию курса рубля с ценами на нефть и может увеличить волатильность. Сдерживать укрепление рубля, по его мнению, способно снижение ключевой ставки — ожидается сокращение на 50 базисных пунктов в апреле, до 14,5 процента. Другими факторами против рубля эксперт назвал высокие бюджетные расходы и активизацию сезонного спроса перед летом.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в очередной раз напомнил, что для российского бизнеса предпочтительным был бы курс 90-95 рублей за доллар, но нынешняя политика правительства и Центробанка приводит к рискам дополнительного укрепления российской валюты даже с текущих уровней.