Трамп пообещал решить проблему скопления судов в Ормузском проливе

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены оказать помощь в решении вопроса скопления судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон будет находиться рядом, чтобы убедиться, что все проходит благополучно.

Трамп отметил, что ожидает много позитивных действий. Он выразил уверенность, что будут заработаны большие деньги, а различные поставки будут загружены. Американский лидер добавил, что США планируют находиться поблизости для контроля над ситуацией.

В своем сообщении в Truth Social Трамп отметил: «Я думаю, так и будет», комментируя перспективы нормализации обстановки в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о перемирии с Ираном и сообщил о согласии Тегерана вновь открыть Ормузский пролив. Иран объявил о своей победе над США. Израиль, по данным CNN, согласился на перемирие с Ираном.