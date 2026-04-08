Конфликт вокруг Ирана вызовет перебои с сигаретами

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может вызвать перебои в поставках ряда ключевых товаров – нефти, газа, аммиака, азотных удобрений, эфира, полимеров, алюминия, а также сигарет и сигар, следует из аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По данным аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), значительная часть мирового производства этих товаров сосредоточена в странах Персидского залива.

Катар, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия, Иран и Кувейт обеспечивают около 20,1% мирового экспорта сигарет и сигар. Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко отметил: «Вероятность возникновения дефицита напрямую зависит от продолжительности конфликта, его интенсивности и наличия накопленных запасов». Если удары по инфраструктуре и промышленным объектам затянутся на два-три месяца, возможно появление дефицита некоторых товаров из этого региона.

Однако, по мнению специалиста, краткосрочные атаки или длительный, но малозаметный конфликт вряд ли приведут к нехватке продукции. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавил, что полностью устранить риски сложно, однако со временем рынок способен адаптироваться, например, за счет переноса производства в другие регионы и корректировки торговых маршрутов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о достижении перемирия с Ираном и согласии Тегерана разблокировать Ормузский пролив. Иран объявил о своей победе над США в конфликте. Израиль согласился на перемирие с Ираном.