Азиатский союзник США нарастил импорт российского алюминия

Республика Корея не стала отказываться от российского алюминия, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. Его процитировало ТАСС.

По его словам, импорт этого металла осуществляется в рамках долгосрочных контрактов, заключенных между российскими и южнокорейскими компаниями. Дипломат уточнил, что с 2020 года имеет место тенденция наращивания поставок российского алюминия в Южную Корею. Речь идет как о денежном, так и о натуральном выражениях. Например, в 2025 году объемы импорта оценивались в 483 тысячи тонн, или в 1,3 миллиарда долларов.

Несмотря на ослабление санкций США против российской нефти, Южная Корея воздержалась от того, чтобы покупать у Москвы этот энергоноситель. Вместо этого, поставки осуществляются из 17 стран, в числе которых США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бразилия и Канада.

По прогнозам в 2026 году дефицит алюминия может составить примерно 1,56-2,34 миллиона тонн, при спросе на уровне 78 миллионов тонн.