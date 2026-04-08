Война на Ближнем Востоке может ускорить мировую инфляцию

Конфликт в Персидском заливе разгонит мировую инфляцию и вынудит ряд западных стран ужесточать денежно-кредитную политику, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. В первую очередь это затронет Евросоюз, Великобританию и Японию, чьи экономики сильно зависят от импорта энергоресурсов.

Как пояснил старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, все будет зависеть от продолжительности ценового шока. Если он окажется краткосрочным, его можно переждать. В случае затяжного характера появятся вторичные эффекты — рост цен и зарплат, изменение инфляционных ожиданий. Бороться с ними придется ужесточением монетарной политики.

Директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин оценил дополнительный вклад эскалации в общий темп роста цен в 1,5–2 процентных пункта, если экстраполировать текущую ситуацию на 2026 год.

Ранее глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что главным «победителем» войны на Ближнем Востоке является Россия, так как она получает дополнительные доходы от экспорта сырья из-за фактического закрытия Ормузского пролива.