«Нужна вся земля»: как Россия может стать лидером на сырьевом рынке

Россия вернула себе второе место по добыче нефти, но доля в мировых запасах — всего 6%, а рентабельных запасов при текущих темпах хватит примерно на 26 лет. При этом себестоимость российской нефти выше, чем в Саудовской Аравии и Ираке, а конкуренция на сырьевом рынке ужесточается: США активно подминают под себя основные добывающие страны, пишет РИА Новости.

Однако, как отмечают эксперты, будущее за глубоким и сверхглубоким бурением. Китай уже запустил мегапроект «Глубокая Земля», разрабатывая технологии добычи на недоступных пока глубинах.

В материале говорится, что Россия может использовать свое научное наследие: академику Карпинскому принадлежат пророческие слова — «геологу нужна вся земля», то есть не только поверхность, но и глубина.

Современная наука дает все больше подтверждений неорганическому происхождению нефти в мантии Земли. Бурение параметрических скважин глубже традиционных зон нефтяных месторождений (на 3–4 км) может дать экспериментальные данные, способные совершить прорыв в понимании процессов генерации углеводородов.

Без таких прорывных решений Россия рискует уже к середине века столкнуться с нехваткой сырья даже для внутреннего потребления, пишут авторы. В этой связи, как отмечают они, выходом из положения является развитие метагеологии.