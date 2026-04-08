Одна страна уступит России газовый рынок Китая

Китай не станет наращивать спрос на катарский сжиженный природный газ (СПГ) даже в условиях американо-иранского перемирия. Об этом сообщило Bloomberg.

Агентство напомнило, что поставки этого энергоносителя из Катара в Китай в 2025 году сократились на 11 процентов, до 68,4 миллиона тонн, что стало резким спадом за почти 20-летний период роста. В 2026 году данный импорт упадет до 62,3 миллиона тонн. Причиной этого будет продолжающееся замедление китайской экономики.

Издание полагает, что Пекин почти наверняка предпочтет ограничить свое присутствие в Персидском заливе. Вместо этого Китай сделает ставку на внутреннее производство, а также наземные газопроводы, по которым в КНР поступает российский газ. Кроме того, большая роль здесь будет отведена альтернативным источникам энергии, таким как уголь и возобновляемые источники энергии, которых в Китае предостаточно.

Ранее выяснилось, что Китай, прежде считавшийся крупнейшим импортером СПГ, начал перепродавать его в рекордных объемах. С начала года было перегружено 1,31 миллиона тонн СПГ, или 19 партий. Из них 10 отправились в Южную Корею, пять — в Таиланд, а остальные — в Японию, Индию и на Филиппины.