Цена нефти сегодня: «хрупкое перемирие», резкое падение и прогнозы

Утром в среду ближайшие фьючерсы на нефть Brent обвалились на 16% — максимальное падение с весны 2020 года. Причиной стало ночное соглашение между США, Израилем и Ираном о двухнедельном перемирии, которое открывает путь к возобновлению судоходства в Ормузском проливе, пишет Bloomberg.

Однако эксперты сомневаются, что снижение продолжится. По словам Роберта Ренни из Westpac Banking Corp., даже при устойчивом перемирии пройдут месяцы, пока остановленные скважины заработают, танкеры вернутся на маршруты, а НПЗ восстановят работу. В ближайшей перспективе он не ждет падения Brent ниже $90–95 за баррель.

Джейсон Шенкер из Prestige Economics заявил, что для возврата цен ниже $80 необходимо нечто экстраординарное, тогда как любой сбой в переговорах моментально вернет котировки выше $100.

Бывший советник американской разведки Майкл Прегент назвал перемирие «хрупким», отметив, что Иран, вероятно, будет контролировать, кто и на каких условиях проходит через пролив.

В Commonwealth Bank of Australia полагают, что дальнейшее существенное падение цен ограничено, а при всеобъемлющей сделке рынок стабилизируется через месяц-другой с учетом уже нанесенного ущерба инфраструктуре.

Некоторые эксперты указали на глубокое недоверие между США и Ираном, усомнившись в способности сторон решить давние проблемы, включая санкции и ядерную программу.

Российский рынок упал вслед за нефтью

К 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,8%, опустившись до 2773,73 пункта, индекс РТС снизился на ту же величину — до 1109,57 пункта. В лидерах падения — нефтегазовые бумаги: «Роснефть» упала на 5,8%, «Татнефть» — на 4,3%, «НОВАТЭК» — на 3,6%, «ЛУКОЙЛ» — на 3%. При этом выросли акции золотодобытчиков: «Полюс» прибавил 3%, «Южуралзолото» — 2,4%. Подорожали также «Аэрофлот» (+2,2%), «Норникель» (+2%) и «Яндекс» (+1,9%). Официальный курс доллара от ЦБ на 8 апреля составил 78,75 рубля.